نوتنجهام فورست يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر مانشستر يونايتد من مضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب من بداية المباراة وكان الأداء الهجومي ضعيفًا من كلا الفريقين في الشوط الأول.

ولم يسدد نوتنجهام فورست أي كرة على مرمى مانشستر يونايتد في الشوط الأول من 6 محاولات، فيما سدد لاعبو يونايتد كرة واحدة على المرمى من محاولتهم الوحيدة في الشوط.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي أقوى من جانب مانشستر يونايتد.

وافتتح نيكولاس دومينجويز التسجيل لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 64.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78 بصناعة من أليخاندرو جارناتشو.

وأضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني لنوتنجهام فورست في الدقيقة 82.

وسدد لاعبو نوتنجهام فورست كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 10 محاولات لمانشستر يونايتد وخرجت 5 من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 54% مقابل 46% لنوتنجهام فورست.

ورفع نوتنجهام فورست رصيده لـ20 نقطة في المركز الـ15 فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع.