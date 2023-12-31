محافظ الغربية يسلم 15 عقد عمل بالقطاع الخاص و10 عقود لذوي القدرات الخاصة

التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 43 مواطنًا من أهالي المحافظة في ختام العام الميلادي 2023، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز؛ للاستجابة لكل احتياجاتهم ومطالبهم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقتٍ قياسي.

وفي بداية اللقاء، هنَّأ محافظ الغربية، الأهالي، بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالخير والسعاة وداعيًا المولى - عز وجل - أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، ومشيرًا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي ويستقبل به عامه الجديد ومضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

تسليم 15 عقد عمل

وسلَّم محافظ الغربية 15 عقد عمل في عدد من الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في مختلف مراكز ومدن المحافظة كما سلم 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

وكرَّم رحمي 17 فتاة بعد اجتيازهم دورة التدريب الخاصة بالخياطة، مؤكدًا أهمية مثل هذه التدريبات التي تستهدف تأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة في مصر.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعمًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.