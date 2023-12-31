الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" يحبط تهريب 60 جوال دقيق مدعم بطنطا والمحلة

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط  أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة الكبري، استولوا على 60 جوال دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 3 طن دقيق والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط  أصحاب 4 مخابز  بطنطا والمحلة الكبري، استولوا على 60 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

مديرية التموين بمحافظة الغربية أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة الكبري دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو وكيل وزاره التموين بالغربيه حملة لمفتشي الرقابة التموينية تحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء

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