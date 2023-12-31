الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهود الدولة فى ملف الإسكان خلال 2023

الإسكان
الإسكان

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في حصاد 2023، جهود الدولة في ملف الإسكان خلال العام، حيث واصلت الدولة توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر.

جهود الدولة في ملف الإسكان خلال 2023

واستمرت الدولة في إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة في جميع برامج الإسكان، فضلًا عن توفير الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة.

وعملت الدولة على إنشاء مدن جديدة في بعض محافظات الجمهورية وزيادة مشروعات الإسكان المتنوعة بالمدن الجديدة، وزيادة التسهيلات المقدمة للمواطنين للحصول على وحدة سكنية لجميع الفئات، حيث تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعًا سكنيًا في جميع محافظات الجمهورية، كما استمرت الدولة في زيادة مشروعات الإسكان في جميع قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حصاد 2023 ملف الإسكان الدولة لإسكان برامج الإسكان السكن الريف

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