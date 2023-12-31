الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرى: الهدف الرئيسى للوزارة ضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت بعمل الكثير من المشاريع خلال عام 2023، والتي شملت مشروعات متنوعة باستثمارات ضخمة كلفت المليارات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن ضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين سواء أراضى زراعية أو محطات مياه شرب أو احتياجات صناعية أو غيرها كان الهدف الرئيسي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، مفيدًا بأن الوزارة تعمل على ضمان توفير المياه للمنتفعين بالجودة والكفاءة وبالكميات المطلوبة لمختلف الاستخدامات سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي.

وأوضح أن تطوير وتحديث المنظومة المائية الكبيرة التي تملكها مصر في الوادي والدلتا وكذلك في الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية، كان أمرًا يتطلب مجهودًا ضخمًا، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في تأهيل المنشآت المائية مثل القناطر الكبرى على مختلف أنواعها على فرعي نهر النيل "دمياط ورشيد". 

الرى محمد غانم الاحتياجات المائية الموسم الصيفي أراض زراعية

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