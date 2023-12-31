الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القيادة المركزية الأمريكية: مروحياتنا أغرقت 3 زوارق من الأربعة التى هاجمت سفينة بالبحر الأحمر

جريدة الدستور

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أن مروحياتها أغرقت 3 زوارق من الأربعة التي هاجمت سفينة بالبحر الأحمر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولى

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، قد أعلنت عن مهاجمة زوارق تابعة للحوثيين، سفينة تجارية ومروحيات تابعة للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

تعليق شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري كل عمليات الإبحار

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري تعلق كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، وذلك على إثر ما يحدث في البحر الأحمر الآن.

القيادة المركزية الأمريكية مروحيات زوارق سفينة البحر الاحمر

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