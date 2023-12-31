القيادة المركزية الأمريكية: مروحياتنا أغرقت 3 زوارق من الأربعة التى هاجمت سفينة بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أن مروحياتها أغرقت 3 زوارق من الأربعة التي هاجمت سفينة بالبحر الأحمر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولى

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، قد أعلنت عن مهاجمة زوارق تابعة للحوثيين، سفينة تجارية ومروحيات تابعة للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

تعليق شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري كل عمليات الإبحار

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري تعلق كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، وذلك على إثر ما يحدث في البحر الأحمر الآن.