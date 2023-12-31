تشكيل أرسنال.. "النني" بديلًا و"نيكتياه" يقود الهجوم أمام فولهام
أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
ويجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم نيكتياه ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.
تشكيل أرسنال.. النني بديلًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام فولهام
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور
خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز
خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، ساكا
يملك آرسنال 40 نقطة فى بنك رصيده بالمركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الـ20، جمعها بعد خوض 19 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 3 مباريات.
بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، من 19 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وابقى الهزيمة في 10 مباريات.