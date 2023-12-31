تشكيل أرسنال.. "النني" بديلًا و"نيكتياه" يقود الهجوم أمام فولهام

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم نيكتياه ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا ونيكتياه يقود الهجوم أمام فولهام

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور

خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، ساكا

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



🧱 Kiwior at the back

🔙 Havertz returns from suspension

📞 Nketiah leads the line



Let's end the year strongly، Gunners 👊 pic.twitter.com/GO6OvALAob — Arsenal (@Arsenal) December 31، 2023

يملك آرسنال 40 نقطة فى بنك رصيده بالمركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الـ20، جمعها بعد خوض 19 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 3 مباريات.

بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، من 19 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وابقى الهزيمة في 10 مباريات.