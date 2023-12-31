الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع ملحوظ.. سعر الأرز الشعير الآن 2023

الأرز
الأرز

يشهد سعر الأرز في مصر ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الحبوب في العالم، خاصة في آسيا وإفريقيا.

سبب الارتفاع

يرجع ارتفاع سعر الأرز إلى القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند، بالإضافة إلى تهديد الطقس الجاف للمحصول التايلاندي نتيجة ظاهرة النينيو.

أسعار الأرز في مصر

سجل طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى 19300 جنيه للتجار، فيما يتراوح كيلو أرز الشعير عريض الحبة بين 20 - 21 جنيه في المضارب على مستوى الجمهورية.

أسعار الأرز التمويني

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز عبر بطاقات التموين خلال السلع المدعمة بسعر 12.5 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر الأرز الأبيض بسوق الجملة اليوم

أسعار الأرز في الأسواق التجارية

وصل سعر كيلو الأرز المصري إلى 29 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي الذهبي إلى 70 جنيه، وسعر كيلو الأرز البسمتي الهندي إلى 76 جنيه.

المحافظات المحظورة من زراعة الأرز

حظرت وزارة الموارد المائية والري وزراعة الأرز على 13 محافظة بسبب أزمة الري، فيما اتاحت زراعة الأرز في 6 محافظات فقط.

من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الأرز في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الحبوب في العالم.

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