الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على شوارع دمياط وحملات لكسح المياه

امطار دمياط
امطار دمياط

شهدت محافظة دمياط صباح اليوم الأحد، أمطار متقطعة على شوارع المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح حيث شهدت المحافظة موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ الصباح.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيًا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكل القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياط حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التعامل معها.

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