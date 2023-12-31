أرخص أماكن الفسح والتنزه بكفر الشيخ في احتفالات أعياد الميلاد.. تعرف عليها

تستعد محافظة كفر الشيخ لاستقبال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية من خلال إعلان درجة الاستعدادات القصوى وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة الوضع أولا بأول، وأما فيما يخص أرخص أماكن التنزه والاحتفالات في هذه المناسبة فهي عديدة تتوزع في مختلف أنحاء المحافظة، ويرصد موقع "الدستور" أبرزها:

أماكن التنزه بمدينة كفر الشيخ

بداية تعد حديقة صنعاء من أشهر الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، تقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات وفندق ومطعم والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، ويوجد بداخلها أيضا حديقة الحيوان.



كما تعد المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفر الشيخ مرورا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء ملجأ البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق المتنزهات، وينصبون الخيم، كما تنتشر فى تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية من المراجيح والألعاب المتعددة، بالإضافة للخيول ليمتطيها الأطفال.

ويعد أيضا ميدان الملك عبد الله والواقع على رافد الطريق الدولى الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقًا"، لموقف كفر الشيخ العمومى مكان محبب لأهالي المحافظة في التنزه، ويقع الميدان وسطهما ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثير للتنزه ليلا، كما يلجأ له العرسان للاحتفال بزفاقهم والتقاط الصور التذكارية به، كما يزدحم بأهالى كفر الشيخ ليلا كمتنفس لهم، وأقيم ذلك الميدان نظرًا لقوة العلاقة بين مصر والسعودية.

أماكن التنزه بمدينة دسوق

وفي مدينة دسوق تعد حديقة الأسرة والطفولة مقصد رئيسي للمواطنين للتنزه وهى مطلة على نهر النيل، ومنها يتجه المتنزهون إلى المراسى للتنزه فى المراكب النيلية، وكذلك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وبينه بين حديقة الأسرة والطفولة الميدان الإبراهيمى، وهناك عدد من الحدائق الأخرى بدسوق منها حديقة أم القرى وحديقة 6 أكتوبر، حديقة الميدان الإبراهيمى، وحديقة الصفا، وحديقة النادى الرياضى، وحديقة نادى المعلمين، وحديقة الفردوس، وحديقة وادى النيل.



وأيضا المراكب النيلية والعوامات وهى بـ3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، ويقضى المتنزهون رحلات نيلية فى فوه بطول كورنيش النيل، وحول جزيرة الذهب وسط نهر النيل حتى كبرى فوه العلوى والعودة، كما يجد أصحاب مراكب الصيد بفوه فرصة لكسب الرزق من خلال استغلالها فى الرحلات اللنيلية وأكبر مستقليها من العائلات، أما المراكب النيلية الكبرى يستقلها الأفراد للتنزهه سواء فى مدينة دسوق أو مدينة مطوبس.

وكذلك هناك حداق ومتنزهات مطوبس وقناطر أدفينا المطلة على نهر النيل، وبها رحلات نيلية ومراكب صيد تستغل للتنزه وهى تقع على نهر النيل بين مطوبس وأدفينا التابعة لمحافظة البحيرة، ونادى مطوبس الرياضى المطل على نهر النيل، والتل الأثرى بالكوم الأحمر الأثرى، والحدائق بالقناطر الجانب الشرقى، وأهم المواقع للنتزه ليلًا كوبرى فوه العلوى الذى يربط بين فوه والمحمدية.



وحديقة العائلات بفوه، وبها متنزهات وألعاب رياضية وترفيهية مطلة على نهر النيل، وتستغل لهواة صيد الأسماك والوصول لها من ميدان فوه وهى قريبة من مجلس مدينة فوه ومحكمة فوه.

كما توجد عدد من المتنزهات ونواد للتنزه منها استاد بيلا وحديقة السلام ببيلا، ونواد وحدائق قلين والحامول وحدائق مدينة الرياض، وحدائق مدينة سيدى سالم والمتنزهات ببلطيم، وكورنيش بحيرة البرلس، وشاطئ البرلس المطل على البحر المتوسط، والتنزه بصيف قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

وأيضا المناطق الأثرية بدسوق "تل الفراعين"، والتى تضم العديد من الآثار الفرعونية سواء تماثيل الملوك، ولوحات جيرانيتية، وآثار مدينة فوه التى بها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وعدد من البوابات، ويوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن 19، ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى، ومن ضمن الآثار ربع الخطايبة، وكالة ماجور تقع خلف ربع الخطابية وهى الوكالة الثانية المتبقية فى الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى.