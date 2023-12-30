رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات كفر الشيخ بمناسبة رأس السنة الميلادية

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أنحاء المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وحتى انتهاء فترة الاستعدادات بمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية

أبرز إجراءات الاستعدادات

وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع درجة الاستعداد تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات برئاسة مدير المستشفى ومسئولى الأقسام الحرجة ومدير الطوارئ ورئيسة التمريض بالمستشفى بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المديريه وغرفة أزمات الوزارة، والإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية، وتشكيل فريق طوارئ بالمستشفيات (جراحة - عظام) أساسي واحتياطي وذلك لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها خلال هذه الفترة.

كما تشمل هذه الإجراءات التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات كافيه وإضافيه من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ ببنوك الدم والإبلاغ به، والتأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة، والتأكد من توافر عدد كافي من أسرة المستشفى في الأقسام الحرجة والأقسام الداخلية لحين الإنتهاء من فترة رفع درجة الاستعداد، والتأكد من وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

وشملت أيضا عمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفى والإبلاغ عن أي أعطال فجائية فور حدوثها، والتأكيد على تفعيل تليفونات الطوارئ بالأقسام الحرجة بالمستشفى، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوفير السولار الخاص بها بكميات مناسبة وكذلك التأكد من جودة شبكة الغازات وإصلاح أى أعطال بها وكذلك توافر إسطوانات الأكسجين المخصصة لها وخزان الأكسجين مملوء، وتجهيز فرق انتشار سريع لكل مستشفى لخدمة كل مركز ولخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة عند الحاجة، والإبلاغ الفوري عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى نتيجة للأحداث المشار إليها وكذلك تشخيصاتهم لغرفة الطوارئ.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم خلال فترة الاحتفالات.