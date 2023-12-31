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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بـ 25 جنيه للمستهلك.. أسعار البصل في الأسواق اليوم الأحد 31-12-2023

بصل
بصل

شهدت أسعار البصل الاحد  اليوم استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر الكيلو  من 11 و 22 ليصل في سوق العبور ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و 25 جنيه للكيلو، حيث  انخفضت الأسعار  من 8 إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى المعروض من خلال العروض والتي تم طرحها خلال الساعات القادمة.

أسعار البصل في الأسواق اليوم 

وتراجع سعر كيلو البصل اليوم بقيمة 16 جنيه للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، كما انه يباع للمستهلك بنحو 20 جنيه، وذلك بعدما وصل الي 50 جنيه في بعض الأماكن.

ويذكرأنه تم زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن  نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية لاستيراد البصل من مصر، ويعتبر البصل من المحاصيل التي يتم عرضها تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.

وقد أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة   واستصلاح الأراضي  زيادة مساحات البصل في بنسبة 40% في العروة الشتوية بمحافظات الوجة البحري والقبلي من 220 ألف فدان تتخطى أكثر 300الف فدان وأن المساحات في طريقها تضاعف حيث أن 95% من مساحات البصل يتم زراعتها في العروة الشتوية، منها 60% من المساحة في الوجه البحري و 40% من المساحة في الوجة القبلي والتي ستوفر كميات من البصل وزيادة المعروض أمام المستهلكين.

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وقال مبروك في تصريحات لـ الدستور إن قسم بحوث البصل أنتج أصناف جديدة من البصل عالية الإنتاجية، وقد تم إنتاج بصل جيزة 70 ويتم زراعته في مصر العالية وجيزة 98 والذي يتم زراعته في مصر الوسطى وجيزة 20، وجيزة الأحمر في الوجه البحري وجيزة ابيض لمصانع التخفيف، مشيرا الى ان اسعار البصل انخفضت   في سوق العبور ويصل للمستهلك ب25 جنيه، لافتا الى ان دولة  الهند لديها نفس مشكلة ارتفاع أسعار البصل وتم وقف التصدير نتيجة نقص الإنتاج وتأخر لديهم زراعة البصل الخريفي.

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