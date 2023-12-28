الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محتكرو البصل: تحرك عاجل من النيابة ومباحث الجيزة

البصل
البصل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لما تداولته مواقع التواصل ووسائل الإعلام، حول احتكار كميات ضخمة من محصول البصل في منشأة القناطر شمال الجيزة. 

بعد تداول معلومات ومقاطع فيديو حول تخزين أطنان من البصل بهدف احتكارها ورفع أسعارها في السوق وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة العامة لمباحث التموين مدعمة بإدارة البحث الجنائي لمديرية أمن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين. 

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشأة القناطر بالجيزة، ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول ما أدى لارتفاع أسعاره لاكثر من ٤٠ جنيها للكيلو، فتولت وزارة الزراعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما أسفرت عنه حملة وزارة الزراعة. 

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فتحركت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين وعقب الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات، وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة وهو ما أدى لانخفاض السعر الى ٢٥ و٢٠ جنيها للكيلو خلال الأيام الماضية. 

وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الأراضي وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الأرض بعد بيعه. 

ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانا فى قريتين مخزن بهم أكثر من 150 ألف طن بصل، وتم ضخ 25 % من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك إلا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر لـ 30 تاجرا محتكرا للبصل مشيرا إلى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة.

تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل فى النزول للأسواق، وسيصل سعر الكيلو 20 جنيها. 

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