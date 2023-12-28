الجيزة ترند 2023.. جرائم بشعة ووقائع مؤلمة سجلها العام الماضى

عام كامل كان لمحافظة الجيزة فيه نصيب الأسد من جرائم الرأي العام التي تصدرت "ترند" جوجل ومواقع التواصل، لما لتلك المحافظة من أبعاد مترامية الأطراف وتنوع في طبيعة سكانها من الطبقات الراقية والريفية والصعيدية والشعبية.

منذ بداية 2023 لم تتوقف لحظة مديرية أمن الجيزة عن حل ألغاز الجرائم البشعة التي ما تثير غالبيتها الجدل، قيادات المديرية ممثلة في اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية قضوا ذلك العام في التنقل من قسم شرطة إلى آخر وحل لغز بلاغ يلي بلاغ، حيث يشرفون على تشكيل فرق بحث رفيعة المستوى تقضي أياما طويلة حتى الوصول للجاني وحل اللغز والحفاظ على حق الدم.

مقتل موظفة في الحرم الجامعي

نورهان حسين موظفة جامعة القاهرة

"نورهان حسين" موظفة برعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة في أواخر شهر سبتمبر الماضي كانت تجلس داخل مكتبها تتبادل الأحاديث الطريفة رفقة زملائها كما اعتادت، خاصة أنها محبوبة بين الجميع وخفيفة الظل، لتتحول الضحكات إلى صرخات مرتفعة فور دوي إطلاق رصاص اخترق جسد نورهان وسط دهشة ومفاجأة المحيطين بها، خاصة عندما اتجهت أنظارهم إلى القاتل، فلم يكن سوى أحمد حسين الدسوقي زميلهم الذي رفضت المجني عليها نورهان الارتباط به عدة مرات، ليقرر الانتقام منها وإشعال النيران بسيارتها وعندما اتهمته تم حبسه وعقب خروجه من السجن عاد لينتقم منها فقتلها في مقر عملها.

رحلة هروب لعدة ساعات قضاها المتهم بعيدا عن أعين رجال الشرطة التي كانت تترصد له في كل مكان حتى علم أنه لا فائدة من الهرب؛ ليقرر التخلص من حياته بنفس سلاح الجريمة الذي قتل به نورهان، وأغلقت القضية بوفاة الجاني.

الماوي ضحية بيتبول شرس

محمد الماوي ضحية كلب المذيعة الشهيرة

في مارس من العام الذي أوشك على الانتهاء دفع محمد محب الماوي، مدير بنك بالشيخ زايد حياته ثمنا لشراسة كلب جارته المذيعة الشهيرة عندما طلب من جيرانه الإبقاء على الكلب مربوطا تفاديا لعنفه، خاصة أنه من نوع البيتبول المشهور بالشراسة وقوة الفك التي تفتك بمن تطاله أسنانه، كان الماوي مع ابنه متجهين لمنزلهما عندما طرق باب شقة جارته المذيعة ليطلب منها التأكد من ربط كلبها جيدا لقوته الجسمانية وسابقة شروعه في ايذاء وقتل عدة أشخاص، أثناء التحدث مع مدير المنزل خرج الكلب مسرعا مهاجما "الماوي" ليسقطه على الأرض ويعقره بشدة، وتم نقله إلى المستشفى بعد تخليصه بصعوبة من بين فكي الكلب.

شهر قضاه الماوي في غيبوبة قبل أن تعلن أجهزة المستشفى صافرة النهاية، ويقدم زوج المذيعة للمحاكمة وتعاقبه المحكمة بالسجن 3 سنوات قبل أن تخففها محكمة الاستئناف لـ6 أشهر.

المساخيط ولعنة الفراعنة في الواحات

ضحايا لعنة الفراعنة بالواحات

شهر أكتوبر كان شاهدًا على جريمة بشعة تضمها محافظة الجيزة لسجلها الحافل بعد العثور على 3 جثث لرجال في سيارة وسط صحراء الواحات البحرية، فريق أمني رفيع المستوى قضى عدة أيام في حل اللغز، خاصة أن الجثث الثلاثة تبين أنها من محافظة كفر الشيخ وتوجهوا لمحافظة الوادي الجديد؛ لشراء وبيع قطع أثرية لأول مرة في حياتهم، إلاّ أن صديقهم الذي استضاف اللقاء المشبوه لعب الشيطان برأسه عندما علم بامتلاكهم مبلغا ماليا كبيرا فأنهي حياتهم دفعة واحدة برصاصات متفرقة.

الصديق الغادر نجحت مباحث الجيزة في ضبطه وبحوزته 300 ألف جنيه سرقها من جثث أصدقائه قبل أن يكتشف أمره ويبدأ طريقه إلى عشماوي.

هالوين وخمور.. جدل حفل المنصورية

حفل المنصورية

على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا انتشرت مقاطع فيديو لفتيات تصدر استغاثة من التعرض للاغتصاب ومحاولات السرقة والقتل داخل فيلا بمنطقة المنصورية خلال حفل "هالوين" أقامته مدرستهم في فيلا لتتحرك في وقت قليل وزارة الداخلية لتفحص حقيقة البلاغ ومدى صحته، فترة قليلة من البحث والتحري تبين خلالها كذب كل الروايات التي ترددت حول الحفل ووقوع جرائم بداخله ليتبين أن الأمر مجرد اعتداء من أهالي المنطقة على رواد الحفل بعد ازدياد صخبهم وأصواتهم وتناولهم الخمور وتدخينهم المخدرات.

تحقيقات واستجوابات انتهت باحالة 12 متهما في حفل المنصورية إلى محكمة الجنايات حتى برأتهم المحكمة جميعا من الاتهامات المنسوبة اليهم.

فنان تسبب في مصرع أشرف عبد الغفور

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

قبل أن ينتهي 2023 سجلت بداية شهر ديسمبر الجاري حادثا مروعا فقد الوسط الفني على أثره الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعدما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى يقودها فنان تشكيلي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم، والذي قال خلال التحقيق معه إنه لم يكن يقصد التسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، إنما فوجئ بسيارته توقفت أمامه ولم يتمكن من تفاديها.