الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية بدلة رقص تسببت فى القبض على بوسى

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي

في شهر يونيو الماضي تصدر اسم "الراقصة بوسي" ترند مواقع البحث بعدما اشتهرت بطريقة رقصها الخليعة، لتتبعها عيون رجال مباحث الآداب، ليتبين هروبها من حكمين قضائيين في قضيتي تحريض على الفسق بسبب أسلوبها الخادش للحياء، وللمرة الثانية، أمس الأحد، انطلقت مأمورية جديدة للكباريه الذي تعمل به الراقصة، وتلقي القبض عليها وسط مشاهديها بسبب بدلة الرقص المخالفة لمواصفات شرطة الآداب والسياحة ورقصاتها المثيرة للغرائز. 

بدلة رقص مثيرة للجدل 

أمام النيابة نفت الراقصة بوسي اتهامها بخدش الحياء وارتداءها بدل رقص عارية مؤكدة التزامها بالمواصفات القانونية لبدلة الرقص. 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة اعتادت الرقص بملابس خليعة خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز الجنسية وارتدائها بدل رقص شرقي عارية لتُظهر مفاتن جسدها، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة.

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ووجهت النيابة العامة، للراقصة تهمة تحصيل أموال دون وجه حق، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والخروج على القيم والمبادئ الأسرية للشعب المصري، وتبين أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص. 

 

فيديوهات خليعة 

وكشفت التحريات أن الراقصة بوسي تعمل في الملاهي الليلية، وانتشر لها عدة فيديوهات خليعة أثناء أداء بعض الرقصات، بالمخالفة لقواعد الرقص الشرقي، ما أثار غضب مختلف أطياف المتابعين.

وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

محاربة الفجور

 

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يثير الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.

وقبل 6 أشهر من الآن قررت النيابة العامة في الجيزة، إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد الاطلاع على تصاريح الرقص الخاصة بها.

وكانت البداية بتردد الراقصة بوسي المطلوبة جنائيا لتنفيذ حكمين قضائيين أحدهما بالسجن 3 أشهر غيابيا في مطلع العام الجاري بتهمة التحريض على الفسق، والآخر بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه في عام 2019 لذات التهمة، على أحد الأماكن بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة تمكنت قوة أمنية من مباحث الآداب من ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

الراقصة بوسي بدلة رقص تاني مرة كلبش الفسق بدلة رقص مثيرة للجدل خدش الحياء

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