السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة بوسي بتهمة بث فيديوهات خليعة ومخالفة القيم والتقاليد والعادات المصرية، وتم التحفظ عليها للتحقيق معها واستجوابها في التهم المنسبة إليها.

وكشفت التحريات عن أن الراقصة بوسي تعمل في الملاهي الليلية، وانتشرت لها عدة فيديوهات خليعة أثناء أداء بعض الرقصات، بالمخالفة لقواعد الرقص الشرقي، ما أثار غضب مختلف أطياف المتابعين.

وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يثير الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.

الأجهزة الأمنية القبض بوسى بث فيديوهات خليعة القيم والتقاليد والعادات المصرية الملاهى الليلية

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