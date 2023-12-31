8 نصائح لمساعدتك في الحفاظ على التركيز على الرفاهية طوال العام الجديد 2024

قد يكون الحفاظ على الحافز الأولي الذي يصاحب بداية العام الجديد أمرًا صعبًا، حيث غالبًا ما تعمل العوامل الخارجية والضغوط اليومية على إضعاف الحماس الذي غذى القرار، ومع ذلك، فإن تمكين نفسك باستراتيجيات عملية يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالية الالتزام بقرارات العام الجديد، خاصة تلك المتعلقة بالرفاهية.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” اقترحت الدكتورة ريتو سيثي، مديرة أمراض النسا بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على التركيز على الرفاهية طوال العام.

إعطاء الأولوية للصحة النفسية: التعرف على أهمية الصحة النفسية. قم بدمج تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل أو اليقظة الذهنية أو الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء.

حافظ على رطوبة جسمك: يعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للصحة العامة، اجعل من عادتك شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، فكر في حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام كتذكير.

تخطيط الوجبات وإعدادها: خطط للوجبات المغذية مسبقًا وفكر في إعداد الوجبات لضمان عادات الأكل الصحية، إن توفر الخيارات الصحية بسهولة يمكن أن يمنع الاعتماد على البدائل الأقل تغذية.

مارس التمارين الرياضية بانتظام: اختر الأنشطة التي تستمتع بها لتجعل التمرين جزءًا إيجابيًا من روتينك، سواء كان ذلك المشي أو الرقص أو اليوغا، ابحث عن الأنشطة التي تتوافق مع اهتماماتك.

احتفل بالانتصارات الصغيرة: اعترف بنجاحاتك واحتفل بها، مهما كانت صغيرة. إن التعرف على إنجازاتك على طول الطريق يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحافز.

التعلم من النكسات: افهم أن النكسات جزء طبيعي من العملية، بدلًا من الشعور بالإحباط، استخدم النكسات كفرص للتعلم وتعديل أسلوبك.

دمج القرارات في الروتين اليومي: قم بدمج قراراتك في روتينك اليومي، كلما كانت هذه العناصر ملائمة لأسلوب حياتك بشكل أكثر سلاسة، أصبح من الأسهل الالتزام بها.

تصور النجاح: قم بتكوين صورة ذهنية لنفسك وأنت تحقق أهدافك، يمكن أن يكون التصور أداة قوية للحفاظ على التركيز والتحفيز.