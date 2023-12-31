الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: طائرات التحالف بقيادة أمريكا انتهكت الأجواء السورية 4 مرات خلال يوم

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية) أمس السبت، إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف أربع مرات خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوليت قوله إن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

وتابع: "خرقت طائرتان هجوميتان من طراز ثاندربولت إيه-10 تابعة للتحالف، بالإضافة إلى طائرتين بدون طيار متعددة المهام من طراز إم كيو-1، الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، أربع مرات خلال اليوم".

وبحسب كوليت، تم الإبلاغ عن انتهاكين لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019، مرتبطين بتحليق طائرات بدون طيار تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظتي الرقة والحسك. ويواصل الجيش الروسي مراقبة مدى التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار.

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