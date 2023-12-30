عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

أحرج صحفي خلال مؤتمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسؤال كيف تريد أن يذكرك التاريخ في ظل ما يحدث في الوقت الراهن؟.

قال بنيامين نتنياهو، إن التاريخ هو الذي يحدد ذلك، وما أريده أن تكون إسرائيل قوية في كل المجالات عسكريًا وسياسيًا، وأن الحرب في غزة وهي تدخل يومها الـ90 ما هي إلا لحماية أمن إسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه في ظل حكمي باتت إسرائيل قوية عسكريًا ولديها القدرة على خوض الحروب، في كل مكان.