الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أحرج صحفي خلال مؤتمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسؤال كيف تريد أن يذكرك التاريخ في ظل ما يحدث في الوقت الراهن؟.

قال بنيامين نتنياهو، إن التاريخ هو الذي يحدد ذلك، وما أريده أن تكون إسرائيل قوية في كل المجالات عسكريًا وسياسيًا، وأن الحرب في غزة وهي تدخل يومها الـ90 ما هي إلا لحماية أمن إسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه في ظل حكمي باتت إسرائيل قوية عسكريًا ولديها القدرة على خوض الحروب، في كل مكان.

صحفي نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل التاريخ

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا من إحدى السفن قرب اليمن

نتنياهو: دفعنا ثمنًا باهظًا فى حرب غزة والنصر يتطلب وقتًا طويلًا

نتنياهو: كل ما يهمنى القضاء على حماس ولن أقدم استقالتى

بنيامين نتنياهو: الجيش الإسرائيلى هو من سينزع سلاح حماس

نتنياهو: الحرب فى قطاع غزة ستستمر لشهور

"القاهرة الإخبارية": جالانت وجانتس رفضا مشاركة نتنياهو فى مؤتمر صحفى مشترك

الاحتلال الإسرائيلى قَرْصَن الإذاعة والتليفزيون الفلسطينى لبث رسائل تهديد فى غزة

مركز الأهرام للدراسات: 2023 عام بدأ بالكوارث الطبيعية وانتهى بالقذائف والحروب

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة