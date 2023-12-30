الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: دفعنا ثمنًا باهظًا فى حرب غزة والنصر يتطلب وقتًا طويلًا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حزب الله سيتعرض إلى ضربة كبيرة إذا استمر في الحرب على المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواجه الكثير من الضغوط الدولية، بينما نسير في الطريق الصحيح والقضاء على حماس في قطاع غزة.

وتابع أننا دفعنا ثمنًا باهظًا في الحرب والنصر يتطلب وقتًا طويلًا، مؤكدًا أننا لن نسمح بتهديد الحوثيين لأمن الإسرائيليين، كما نعمل ضد إيران في كل وقت وكل مكان.

نتنياهو حرب غزة غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية حماس قطاع غزة حزب الله

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