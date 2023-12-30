نتنياهو: دفعنا ثمنًا باهظًا فى حرب غزة والنصر يتطلب وقتًا طويلًا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حزب الله سيتعرض إلى ضربة كبيرة إذا استمر في الحرب على المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواجه الكثير من الضغوط الدولية، بينما نسير في الطريق الصحيح والقضاء على حماس في قطاع غزة.

وتابع أننا دفعنا ثمنًا باهظًا في الحرب والنصر يتطلب وقتًا طويلًا، مؤكدًا أننا لن نسمح بتهديد الحوثيين لأمن الإسرائيليين، كما نعمل ضد إيران في كل وقت وكل مكان.