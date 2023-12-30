الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس ينتقد سوء استخدام "السوشيال ميديا".. ويدعو للتعليم والاعتدال (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تأثير "السوشيال ميديا" على الإنسان والمجتمع.

وقال قداسة البابا، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، إن "السوشيال ميديا" وسيلة مفيدة إذا استخدمت بحكمة وضبط، ولكنها تحمل أيضا عيوبا ومخاطر إذا تم استغلالها بشكل خاطئ أو مفرط.

وأكد قداسة البابا، ضرورة الاعتدال في التعامل مع "السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن ساعة واحدة في اليوم تكفي لمتابعة الأخبار والتواصل مع الآخرين، وأن الإفراط في استخدامها يضر بالصحة النفسية والجسدية للإنسان.

وأضاف أن "السوشيال ميديا" أدت إلى تدهور العلاقات الإنسانية وانعدام المشاعر، موضحا أن "الموبايل" أصبح يحتل مكانة كبيرة في حياة الناس على حساب الحوار الحقيقي والتواصل الفعال.

ونوه بأن "السوشيال ميديا" هي سوق مفتوح لا يخضع لأي رقابة أو معايير، وأنه يجب تعليم الأبناء كيفية الاختيار بين المفيد والضار، والتمييز بين الحقيقة والكذب، والحفاظ على القيم والأخلاق.

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