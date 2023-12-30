الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يشرح الفرق بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن استيائه من الأحداث المأساوية التي شهدتها غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، والتي لم تلقَ أي تجاوب من الدول الكبرى، قائلا إن الأوضاع الجارية في غزة "متعبة" للغاية وتنم عن عدم احترام للإنسانية والقيم الدينية.

وشدد قداسة البابا، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، على أن هناك فرقا بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية، وأن بعض وسائل الإعلام تساهم في خلق اللبس وإخفاء الحقيقة التاريخية والدينية، وأضاف أن الله لا يسمح بسفك الدماء بالطريقة الوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذا الأمر يثير القلق والحزن.

وأوضح أن ما يحدث في غزة ليس نزاعا دينيا بين المسلمين واليهود، وأن الدين بريء من هذه الصراعات، وأن الأديان كلها تدعو إلى الرحمة والإحسان والفضيلة والارتقاء بالإنسان.

 ودعا قداسة البابا إلى السلام والتضامن والحوار بين الأطراف المتنازعة، وإلى تدخل المجتمع الدولي لوقف العنف والظلم.

غزة 7 أكتوبر بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني قصواء الخلالي في المساء مع قصواء اليهودية الصهيونية الشعب الفلسطيني إسرائيل

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