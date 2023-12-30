لماذا دعا "الفنون التشكيلية" الفنانين فوق سن 35 للمشاركة فى المعرض العام؟.. القوميسير العام يجيب

دعا قطاع الفنون التشكيلية جموع الفنانين التشكيليين المصريين فوق ٣٥ عاما للتقدُّم بالمشاركة في "المعرض العام" في دورته الرابعة والأربعين لعام 2024.

وأوضح" القطاع" في بيان صحفي:" إنه إيمانًا بأهمية "المعرض العام" كونه الحدث التشكيلي الأهم، ندعو كبار فناني مصر المعاصرين بدعم فكرة عدم تقديم "دعوات خاصة" مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير لتجاربهم الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية. مع الوضع في الاعتبار أن كل فنان مُحقَّق وله تجربته الأصيلة هو فنان يُعبر عن نفسه في الأساس وعمله يعبر عنه. كما نؤكد أن معايير الاختيار هي لضمان خروج العرض بشكل يليق بالمشهد التشكيلي المصري".

بيان قطاع الفنون التشكيلية قوبل بتأويلات متعددة؛ من أبرزها أنه قد يكون هناك عزوف من قبل الفنانين مما هم فوق سن 35 عام من المشاركة فى المعرض العام بدورته الـ 44.

قوميسير عام المعرض العام لـ"الدستور": ليس هناك أى عزوف.. ولكن لهذا السبب

قال الفنان سامح إسماعيل قوميسيرا عامًا للدورة (44) من المعرض العام، إن قطاع الفنون التشيكيلة يقوم بإعداد حدثين مهمين؛ الاول وهو صالون الشباب للفنانين ممن هم تحت سن 35 سنة، والمعرض العام للفنانين ممن هم فوق 35 سنة.

وأوضح"إسماعيل" فى حديثه لـ"الدستور"، أن التقليد الجديد الذى أعلنه قطاع الفنون التشكيلية للمعرض العام في دورته الجديدة يتمثل في عدم تقديم "دعوات خاصة" مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير لتجارب جموع الفنانين الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية مع الوضع في الاعتبار أن كل فنان مُحقَّق وله تجربته الأصيلة هو فنان يُعبر عن نفسه في الأساس وعمله يعبر عنه، وأن معايير الاختيار هي لضمان خروج العرض بشكل يليق بالمشهد التشكيلي المصري.

برنامج ثقافي متنوع للمعرض سيتم الإعلان عنه خلال اسبوعين

وأشارقوميسير عام المعرض العام أنه يتم الإعداد الآن لبرنامج ثقافي متنوع للمعرض العام بدورته الجديدة سيتم الاعلان عنه خلال اسبوع.

وبسؤاله حول تأثر الدورة الجديدة للمعرض العام بالتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها مصر، اكد أن اغلب الأعمال المشاركة فى المعرض العام بدورته الجديدة أنتهى الفنانين منها أثناء عملهم طوال العام، وأنه لا يتعقد بأن التحدي الاقتصادي لا يكون له تأثيرا كبير فى نوعية وعدد الأعمال المشاركة؛ وأنه قد تتأثر المشاركات فى المعرض العام فقط فى حالة وقوع احداث إقليمية جديدة.

نبذة عن الفنان سامح إسماعيل قوميسير عام المعرض العام الـ 44

تجدر الإشارة أن الفنان سامح إسماعيل مواليد القاهرة في 1974، درس الخط العربي بمدرسة الخطوط العربية بباب اللوق، تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1997، يعمل حاليا القيم الفني لمتحف الفن المعاصر بجامعة حلوان.

بدأ مسيرته الفنية الاحترافية في 2006، ويقوم مشروعه الفني على التجريدية المستلهمة من الفنون الإسلامية والخط العربي، ويعمل كمصور ورسام ومصمم شعارات وعلامات تجارية، وللفنان 9 معارض شخصية داخل مصر وخارجها، وأكثر من 50 مشاركة جماعية داخل وخارج مصر، وله مقتنيات متحفية لدى متحف الفن المصري الحديث، مجموعة خاصة من 15 لوحة في متحف ماليزيا للآثار. كوالالمبور 2013، مجموعة خاصة بمتحف ماليزيا للفن والأثار 2023، وفي متحف الأردن الوطني 2008، متحف الشارقة للفنون والأثار 2016، وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية 2023.