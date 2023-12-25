الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 44 من المعرض العام للفن التشكيلي

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية

يعقد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ44 من المعرض العام، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء المقبل 27 ديسمبر 2023، بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، بحضور اللجنة العليا للمعرض العام.

ومن المُقرر أن يتحدث في المؤتمر الفنان سامح إسماعيل القيم الفني للدورة المرتقبة ليكشف النقاب عن كل الأمور والترتيبات المتعلقة بهذه الدورة بشأن الشروط والمعايير والمفاهيم الخاصة، وكذلك إعلان التوقيتات المنظمة والرؤية الخاصة بسيناريو العرض الذي اتفق عليه بين أعضاء اللجنة العليا للمعرض.
وبهذه المناسبة يوجه قطاع الفنون التشكيلية الدعوة للتشكيليين والنقاد والصحفيين للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر للإطلاع على كل التفاصيل والمناقشة والحوار حول كل الأمور الخاصة بالدورة الـ44 من المعرض العام.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض العام هو أهم حدث فني قومي سنوي وأكبر تجمع للفنانين التشكيليين المصريين فوق سن 35 عاما، لذا فهو يمثل رصدا حقيقيا وصادقا للواقع الآني للحركة التشكيلية المصرية ويُعد مناسبة للدراسة والتقييم والبحث، كما أنه فرصة للحوار والنقد وتبادل الآراء حول حاضر ومستقبل الفن التشكيلي المصري.

استطلاع للرأي حول الدورة 44 من المعرض العام

وكان قد طرح القطاع استطلاعا للرأي عبر رابط على الصفحة الرسمية للقطاع على "فيسبوك" حول تطلعات الفنانين والمعنين بشأن المعرض العام، وجاء فيه: انطلاقا من تقديرنا لكون المعرض العام أهم تظاهرة ثقافية ترصُد حركة الفن التشكيلي في مصر، وحرصاً من قطاع الفنون التشكيلية على خروج هذا الحدث الأهم بصورة تليق بتاريخ الحركة التشكيلية المصرية، ولما كان لجموع الفنانين آراء ورؤى عديدة يمكنها أن تمثل قوة دفع تساهم في تطوير آليات العمل على الحدث من عملية تنظيمية، وآليات ومعايير اختيار، وغيرها من المقترحات.

وتابع: يمكن مشاركة الأفكار في عمليات التطوير التي يتبناها القطاع حاليا، منوها إلى أن استطلاع الرأي يكون مسجلا بإيميل شركة جوجل.

قطاع الفنون التشكيلية الدورة الـ44 من المعرض العام المعرض العام مركز سينما الحضارة الأوبرا 44 من المعرض العام

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