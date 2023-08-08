قطاع الفنون التشكيلية يشارك التشكيليين تصوراتهم لتطوير المعرض العام

حرص قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش مشاركة جموع التشكيليين في مصر؛ للمشاركة فى تطوير المعرض العام الذي يعد أهم تظاهرة ثقافية ترصد حركة الفن التشكيلي فى مصر.

وقال قطاع الفنون التشكيلية، في بيان الثلاثاء جاء فيه: "انطلاقاً من تقديرنا لكون المعرض العام أهم تظاهرة ثقافية ترصُد حركة الفن التشكيلي في مصر، وحرصًا من قطاع الفنون التشكيلية على خروج هذا الحدث الأهم بصورة تليق بتاريخ الحركة التشكيلية المصرية، ولما كان لجموع الفنانين آراء ورؤى عديدة يمكنها أن تمثل قوة تدفع تسهم في تطوير آليات العمل على الحدث من عملية تنظيمية وآليات ومعايير اختيار، وغيرها من المقترحات، لذا فقد حرصنا على أن تشاركونا أفكاركم في عمليات التطوير التي يتبناها القطاع حالياً.. يرجى العلم بأنه سيتم عرض كافة المقترحات على اللجنة المسئولة يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023".

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور وليد محمد عبدالله قانوش، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية للعمل رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية. ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسئولية.

واجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع الدكتور وليد قانوش عقب تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية اليوم؛ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وأهم التوجيهات.

أشار قانوش إلى أن العمل سيرتكز على تطوير استراتيجية عمل القطاع بما يتناسب وتاريخ مصر الفني العريق، ووضع خطة للترويج والتعريف بما يتبع القطاع من متاحف وما يملكه من كنوز فنية وهو ما يسهم في رفع الذائقة الفنية، والاهتمام بشكل خاص بالمواهب الشابة والمبدعين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتوفير كل الدعم لرموزنا من كبار الفنانين.

أضاف أنه سيعمل على تذليل كل العقبات من أجل التعجيل بافتتاح المتاحف المغلقة، وإعادة أحياء الفاعليات المتوقفة والتعاون مع قطاعات الوزارة لنشر الفنون التشكيلية بالمعارض والورش التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009 وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.