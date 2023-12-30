الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: "نقاتل على كل الجبهات فى حرب ستستمر عدة أشهر أخرى"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن إسرائيل "تقاتل على كل الجبهات" في حرب قال إنها ستستمر عدة أشهر أخرى حتى تحقيق النصر.

 

وجاء خطاب نتنياهو في الوقت الذي دخلت فيه إسرائيل أسبوعها الثالث عشر من حربها على قطاع غزة والتي قتلت خلالها أكثر من 21500 فلسطيني. 

 

وفي تغريدة جديدة قبل العام الجديد، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن “هناك نوعًا مختلفًا من العد التنازلي في غزة”، مشيرًا إلى مجاعة وشيكة في جميع أنحاء القطاع نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

 

وقال برنامج الأغذية العالمي: "نحن نسابق الزمن لتجنب الانهيار الكامل حتى لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين".

 

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عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار القصف على قطاع غزة

وأضاف: “فقط وقف إطلاق النار طويل الأمد ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق يمكن أن ينهي ذلك”.

 

كشف عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية الشقيقة وخاصة قطاع غزة.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا ولا يوجد أي تحسن على الإطلاق، موضحًا أن هناك جهودا مصرية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في عده مستويات.


وأضاف أن حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تشكل عائقا أمام أي تحرك، ويزيد من الوضع سوء يومًا بعد يوم، موضحًا أنه طبقًا لآخر التقارير تم خلو قطاع غزة من المستشفيات سوي 8 مستشفيات وغير مجهزة بالأدوية.

 

وأشار إلى أن هذه المستشفيات تقدم حدا أدنى من الخدمات الصحية، وثلثي المدارس تم تدميرها بشكل كامل، وطبقًا للأقمار الصناعية أن 70% من مساكن قطاع غزة تم تدميرها بالكامل.

غزة إسرائيل الاحتلال قتله نتنياهو

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