القاهرة الإخبارية: مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك فى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال أعلن عن مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

وقد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر سابق لها، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن مقتل جندي للاحتلال في غارة جوية إسرائيلية بعد محاولة فاشلة لتحريره.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيان لها: "أوقعنا قوة راجلة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بين قتيل وجريح".