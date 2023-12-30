أضخم «موسم درامى» فى رمضان.. وبرامج وفعاليات فنية ورياضية تُرضى جميع الأذواق

يشهد العام الجديد عددًا كبيرًا من الأحداث الفنية والفعاليات التى تعيد البهجة للجمهور بعد سلسلة من الأحداث العصيبة التى عايشناها على مدار هذا العام، بسبب الأحداث الإقليمية المحيطة بنا.

وتبدأ شبكة قنوات «دى إم سى» خلال الأيام الأولى من ٢٠٢٤ عرض أحدث الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال عرض الجزء الثانى من مسلسل «وبينا ميعاد» بطولة الفنان صبرى فواز والفنانة شيرين رضا، وعدد كبير من النجوم الشباب، منهم أسامة الهادى ويوسف الكدوانى.

وخلال الأيام القليلة المقبلة أيضًا، تعرض شبكة قنوات أون أحدث مسلسلاتها «وبقينا ٢» بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف وعدد من النجوم الشباب، كما تظهر الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى مسلسل جديد باسم «حدوتة منسية»، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم بعد تقديمها مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة.

وتضم قائمة الأعمال خارج الموسم عددًا من الأعمال الضخمة على مدار العام وليس فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل فحسب، ومن المقرر أن يعرض مسلسل «حالة خاصة» ٣ يناير المقبل عبر منصة «واتش إت» فى بطولة أولى للفنان الشاب طه دسوقى والفنانة غادة عادل، كما أسندت المنصة دور البطولة فى مسلسل «إنترفيو» للفنانة الشابة رنا رئيس، التى أنهت تصويره خلال الفترة الماضية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف عدد كبير من المخرجين أعمال تصوير مسلسلات الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، على أمل إنجازها خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، وجهزت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة لتقديم وجبة درامية مميزة ومتنوعة الألوان والأذواق.

ومن بين الأعمال التى سيجرى عرضها فى الشهر الكريم المسلسل الملحمى «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم فى أضخم عمل درامى عربى خلال الفترة الحالية، كما يشارك النجم ياسر جلال فى مسلسل «ألف ليلة وليلة» فى عمل درامى ضخم ومميز يضم مجموعة كبيرة من المفاجآت.

وتقدم الخريطة الدرامية الرمضانية مجموعة من الأعمال الاجتماعية المتميزة، منها مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة النجم خالد النبوى، وعدد كبير من النجوم، بينما تطل الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق فى عمل مميز ومختلف باسم «صيد العقارب» يعيدها للشاشة الفضية بقوة، بينما يقدم النجم أحمد العوضى مسلسلًا اجتماعيًا مليئًا بالإثارة والأكشن باسم «حق عرب».

ويطل النجم مصطفى شعبان وعدد كبير من النجوم، خلال الموسم الرمضانى، بمسلسل ضخم باسم «المعلم»، بينما تقدم الفنانة الشابة مى عمر بطولتها المطلقة الأولى داخل الموسم الدرامى الرمضانى من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو».

ويقدم الفنان آسر ياسين مسلسلًا جديدًا سيتم تحديد اسمه النهائى لاحقًا، مكونًا من ١٥ حلقة، بينما يشارك أحمد داش وصابرين وعصام عمر للمرة الأولى فى مسلسل شبابى مميز باسم «مسار إجبارى».

ويشارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق باسم «بيت الرفاعى»، وتطل النجمة المتألقة ريهام حجاج على جمهورها فى مسلسل جديد باسم «صدفة»، مع عدد كبير من النجوم.

ولم تنس الشركة المتحدة جرعة الكوميديا الرائعة، فتستعد لتقديم مجموعة مميزة من النجوم فى أعمال كوميدية مختلفة، مثل الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى» بطولة الفنان أحمد مكى ومحمد سلام ورحمة أحمد وعدد كبير من النجوم.

وتعيد الشركة المتحدة فى موسمها الرمضانى المقبل النجم الكبير يحيى الفخرانى، من خلال مسلسل «عتبات البهجة» المكون من ١٥ حلقة.

ويشارك فى البطولة الفنانة جومانا مراد وعدد كبير من النجوم، بينما يتواجد الفنان الكوميدى أكرم حسنى فى مسلسله الجديد «بابا جه»، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا.

وعلمت «الدستور» أن هناك أعمالًا جديدة سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، منها مسلسلات من ملفات الأجهزة الأمنية التى تحارب التطرف على مدار التاريخ المصرى، وستكون مفاجأة من حيث التأليف والإخراج.

ومن بوادر الأمل التى بدأت تظهر فى الساحة البروتوكول الأخير الذى وقعته الشركة المتحدة مع إحدى الشركات الهندية، لترجمة ١٠٠٠ حلقة للغة الهندية لتوزيعها عالميًا.

ومن المقرر بدء تنفيذ البروتوكول حتى ترى المسلسلات المصرية الطريق للعالمية، فى خطوة أولى للتوزيع حول العالم بلغات مختلفة، والوصول إلى المكانة المميزة التى تستحقها.

كما تواصل الشركة المتحدة توقيع عقود شراكاتها مع عدد من الجهات العالمية المختلفة من أجل الوجود بقوة على شاشات ومنصات العالم بشكل أكبر ومختلف، مما يعد مصدرًا جديدًا للدخل القومى والعملة الصعبة وانتشارًا للثقافة المصرية المميزة، وإثراءً للتفاعل مع شعوب وثقافات عالمية، ونشرًا للسياحة المصرية، حيث زادت الأعمال التى صورت فى الأماكن السياحية المصرية المميزة.

وتواصل الشركة المتحدة بقوة، خلال العام المقبل، البحث عن الموهوبين فى كل المجالات الفنية والرياضية والعلمية والعملية، فمن المقرر الاستمرار فى تقديم برنامج «كابيتانو مصر» بعد انتهاء موسمين منه، حيث حقق نجاحًا كبيرًا، وسيواصل البحث عن المواهب الكروية فى كل مكان.

ومن المقرر أيضًا الاستمرار فى تطوير برنامج البحث عن المواهب الفنية من خلال برنامج «الدوم»، بعد تخريجه عددًا كبيرًا من المواهب، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم برامج الدعم للشركات الناشئة، وتسعى الشركة خلال العام الجديد للتركيز على المواهب العلمية والبحث عن العباقرة، بالإضافة إلى فروع أخرى من فروع العلم والموهبة التى ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

وتواصل الشركة المتحدة، خلال العام المقبل، دعم البرامج الثقافية لوزارة الثقافة والأوبرا المصرية، ونقل فعاليات مهرجانى الموسيقى العربية والقلعة على شاشاتها على الهواء مباشرة بشكل مميز ودعمًا للفن المصرى الراقى.

ويستمر بروتوكول «الأساتذة»، ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة يوم الأحد المقبل بالتعاون مع مدحت صالح، إضافة إلى إقامة مهرجانات عالمية على أرض مصر وعدد من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية الضخمة.