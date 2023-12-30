الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أستون فيلا يهزم بيرنلى ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة البريميرليج

أستون فيلا
أستون فيلا

انتصر أستون فيلا على ضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأنهى أستون فيلا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وفرض لاعبو أستون فيلا استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما تسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وافتتح ليون بايلي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28 بصناعة من أوليه واتكينز.

وسجل زكي العمدوني هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وأضاف موسى ديابي الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 42 بصناعة من زميله أوليه واتكينز.

وسدد لاعبو أستون فيلا 3 كرات على المرمى في الشوط الأول من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لصالح فريق بيرنلي وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ أستون فيلا على مجريات اللعب بالشوط الأول بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق بيرنلي.

واستمر استحواذ لاعبو فريق أستون فيلا على مجريات اللعب في الشوط الثاني، واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين.

وتلقى ساندير بيرجي بطاقة حمراء وطرد من الملعب بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 56.

وسجل لايلي فوستر هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 71.

واستمرت محاولات لاعبي أستون فيلا لتسجيل هدف الفوز، حتى سجله دوجلاس لويز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

واستحوذ لاعبو أستون فيلا على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق بيرنلي.


ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي نفس الجولة، انتصر كريستال بالاس على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك فاز فريق ولفرهامبتون وندرز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد.
 

استون فيلا بيرنلي الدورى الانجليزى مباراة استون فيلا وبيرنلي البريميرليج

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