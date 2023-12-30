مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة العشرين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين دون رد.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض لاعبو مانشستر سيتي استحواذهم على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة وضغطوا على دفاعات شيفيلد من أجل تسجيل هدف التقدم مبكرًا، فيما تراجع لاعبو شيفيلد للدفاع لحماية مناطقهم وحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى.



وسجل رودري الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من زميله فيل فودين على حدود منطقة الجزاء وانطلق بالكرة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وأهدر أنيس بن سليمان، لاعب شيفيلد، فرصتين متتاليتين للتسجيل لفريقه، بعدما حول عرضية بقدمه اليمنى ناحية المرمى وارتطمت بساق آكي، مدافع السيتي، وخرجت لركنية حولها برأسه أيضًا وتصدى لها الحارس.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، فيما سدد لاعبو شيفيلد كرة واحدة على مرمى السيتي من فرصتين.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 81% مقابل 19% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي للستيسنز، ولكن استمروا على الضغط ومحاولة تسجيل الهدف الثاني.



وأهدر فيل فودين فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعدما اخترق منطقة جزاء شيفيلد، وحاول مراوغة حارس المرمى ولكن الأخير أمسك الكرة.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 61 بعدما تسلم فيل فودين الكرة داخل منطقة الجزاء ولعبها كرة عرضية وحولها بقدمه في الشباك.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية في الدقائق التالية من عمر المباراة، وأهدروا العديد من الفرص للتسجيل فيما حاول لاعبو شيفيلد تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 81% مقابل 19% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد فريق شيفيلد يونايتد عند 9 نقاط في المركز الأخير.

