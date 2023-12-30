الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول بهدف رودري

رودري
رودري

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة العشرين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض لاعبو مانشستر سيتي استحواذهم على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة وضغطوا على دفاعات شيفيلد من أجل تسجيل هدف التقدم مبكرًا، فيما تراجع لاعبو شيفيلد للدفاع لحماية مناطقهم وحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى.

وسجل رودري الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من زميله فيل فودين على حدود منطقة الجزاء وانطلق بالكرة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة، وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وتواصل الضغط من قبل لاعبي السيتي خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وحاولوا الوصول للمرمى لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط، فيما حاول لاعبو شيفيلد تنفيذ هجمة مرتدة سريعة لتسجيل هدف التعادل.

وأهدر أنيس بن سليمان، لاعب شيفيلد، فرصتين متتاليتين للتسجيل لفريقه، بعدما حول عرضية بقدمه اليمنى ناحية المرمى وارتطمت بساق آكي، مدافع السيتي، وخرجت لركنية حولها برأسه أيضًا وتصدى لها الحارس.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، فيما سدد لاعبو شيفيلد كرة واحدة على مرمى السيتي من فرصتين.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 81% مقابل 19% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

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