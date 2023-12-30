رفع 200 طن قمامة وتراكمات وتمهيد الطرق في مركز ومدينة كفر الزبات

رفعت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، ما يقدر بـ200 طن من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في مركز ومدينة كفر الزبات، وذلك لتعزيز مستوى النظافة وتحسين البيئة في جميع أنحاء المركز، وذلك حب تعليمات طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عادل داود، أن حملات النظافة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المختلفة، حيث تم توفير معدات الوحدة المحلية وتجهيزاتها لتنفيذ هذه الحملات بكفاءة عالية، وشملت الجهود أيضًا تمهيد وتسوية الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وأضاف داواد، وتؤكد هذه الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الغربية على أهمية النظافة وتحسين البيئة لصحة ورفاهية المواطنين.

وقد أشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أنه يتعين أن تستمر حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في المراكز والمدن. يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالمستوى البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة والصحة العامة، وتوفير بيئة تعزز الرفاهية والراحة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.