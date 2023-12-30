الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استكمل طارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكل ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وأشار رحمي، خلال اللقاء، أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ الغربية، وحرصه الدائم للقاء النوّاب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة، لافتون إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

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