الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. فياريال يعلن التعاقد مع إريك بايلي في صفقة انتقال حر

إريك بايلي
إريك بايلي

أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع الإيفواري إريك بايلي، مدافع فريق بشكتاش التركي السابق، في صفقة انتقال حر.

 

وسبق أن قرر نادي بشكتاش التخلي عن بايلي وفسخ تعاقده بالتراضي، بعدما قرر إيقافه هو ولاعبين آخرين هم فينسنت أبوبكر، وجان أونانا ورشيد غزال، وفالنتين زورييه  بسبب وجود مشاكل تتعلق بتوافق الفريق والأداء الضعيف.

 

ونشر فياريال بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع إريك بايلي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مقبلين.

 

وأفاد النادي في بيانه أن بايلي اجتاز الفحص الطبي، وسيبدأ التدرب مع زملائه في الفريق من الغد.

 

وبدأ إريك بايلي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق إسبانيول تحت 19 عامًا، وصعد لفريق الرديف في صيف 2013 وفي الصيف التالي انتقل للفريق الأول بالنادي وقضى معه ستة أشهر قبل أن ينتقل لنادي فياريال الإسباني الذي لعب له عام ونصف قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد، ولعب بايلي 6 سنوات مع مانشستر يونايتد قبل أن يخرج معارًا لنادي مارسيليا الفرنسي في صيف 2022 وعاد في الصيف التالي ورحل عن النادي بعد نهاية عقده وانضم لبشكتاش في صفقة انتقال حر، وقضى مع النادي التركي ستة أشهر قبل أن يفسخ عقده وينضم لفياريال مرة أخرى. 

فياريال إريك بايلي بشكتاش صفقة انتقال حر بايلي الدوري الاسباني

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