الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بشكتاش لـ"الدستور": محادثات الأهلى معنا بخصوص جاكسون موليكا توقفت

موليكا
موليكا

كشف أحمد نور تشيبي، رئيس نادي بشكتاش التركي، عن آخر المستجدات فيما يتعلق بمسلسل رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير قد أكدت اقتراب موليكا من الانتقال لـ الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

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9 ملايين يورو طلب بشكتاش للتخلي عن موليكا 

وقال تشيبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بيع موليكا بمبلغ 9 ملايين يورو ممكن بالنسبة لنا".

وأضاف: "محادثات مع الأهلي بخصوص موليكا قد نُوقشت، لكنها لم تستمر".

ويفاوض نادي باوك اليوناني، بشكتاش التركي، للتعاقد مع موليكا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تقدم بعرض لضمه مقابل 2.5 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وارتبط موليكا بالانتقال لـ الأهلي منذ عدة سنوات، عندما كان يلعب في مازيمبي الكونغولي، واستمر ربط اللاعب بالفريق الأهلاوي في فترات الانتقالات السابقة.

بشكتاش الاهلى موليكا جاكسون موليكا أحمد نور تشيبي

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