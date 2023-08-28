أبرزها الأهلي وسان جورج.. تعرف على مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

أسدل الستارعلى مواجهات الدور التمهيدي الأول، لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2023-2024)، والتي خلت من أي مفاجآت مدوية.

لم تجد الأندية العربية، أدنى صعوبة في تخطى الدور التمهيدي الأول، حيث تأهل إلى الدور الثاني، أندية النجم الساحلي التونسي، والجيش الملكي المغربي، والهلال والمريخ السودانيين، والأهلي بنغازي الليبي، ونواذيبو الموريتاني.

وسيشهد دور الـ 32 لدوري الأبطال، مواجهتين سهلتين لطرفي الكرة المصرية الأهلي وبيراميدز، في حين ستكون المهمة صعبة بالنسبة لأندية النجم الساحلي والهلال السوداني ومواطنه المريخ.

وسيواجه الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي، بينما سيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي.

وسيكون النجم الساحلي على موعد مع مواجهة ساخنة وصعبة أمام الجيش الملكي المغربي، في الوقت الذي سيلتقي فيه الترجي مع نظيره دوان البوركيني.

الوداد المغربي، سيخوض مواجهة سهلة نسبيًا عندما يواجه هافيا كوناكري الغيني، في حين سيواجه شباب بلوزداد الجزائري، نظيره بو رينجرز السيراليوني.

الهلال السوداني سيكون على موعد مع مواجهة صعبة عندما يلتقي نظيره بريميرو دو أوجستو الأنجولي، بينما سيواجه المريخ، نظيره يانج أفريكانز التنزاني (وصيف حامل لقب كأس الكونفدرالية).

نواذيبو الموريتاني سيلتقي ريال باماكو المالي، في حين سيلتقي الأهلي بنغازي الليبي مع آسيك ميموزا الإيفواري.

وستقام مباريات الذهاب، أيام 15، 16، 16 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

مباريات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

هافيا الغيني X الوداد البيضاوي المغربي

إيه أس دوان البوركيني X الترجي التونسي

بو رينجرز السيراليوني X شباب بلوزداد الجزائري

ميدياما الغاني X حوريا الغيني

سان جورج الإثيوبي X الأهلي

الجيش الرواندي X بيراميدز

بومامورو البوروندي X ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

باور ديناموز الزامبي X سيمبا التنزاني

يونيو ديسبورتيفو دو سونجو الموزمبيقي X بيترو دي لواندا الأنجولي

نياسا بيج بوليتس المالاوي X مازيمبي الكونغولي

الأهلي بنغازي الليبي X آسيك ميموزا الإيفواري

النجم الساحلي التونسي X الجيش الملكي المغربي

ريال باماكو المالي X نواذيبو الموريتاني

بريميرو دو أوجستو الأنجولي X الهلال السوداني

المريخ السوداني X يانج أفريكانز التنزاني

جوانينج جالاكسي البوتسواني X أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي