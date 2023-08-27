الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحديد منافس الأهلى فى دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعدًا مع نادي الأهلي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بفوزه على كمكم من زنزيبار، في الدور التمهيدي للبطولة.

وتم إعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بناءً على تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتمكن سان جورج من الفوز على كمكم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آبي بيكيلا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إياب الدور التمهيدي.

وكان سان جورج قد فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب في 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا، بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر، في مدينة الطائف بالسعودية.

سان جورج النادي الأهلي الاهلى دورى ابطال افريقيا أبطال افريقيا

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