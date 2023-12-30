الاحتلال الإسرائيلى يشن هجومًا على اللاذقية جنوب حلب

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء اليوم، عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب مدينة حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن المصدر العسكري، بوقوع بعض الخسائر المادية.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 19 من العناصر الموالين لإيران في ضربات شرقي سوريا.

جيش الاحتلال: قمنا بالرد على إطلاق صاروخين من سوريا

سبق، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل، مضيفًا أن قواته ردت على مصادر النيران.

وأضاف الجيش، في بيان، أن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، في وقت سابق الجمعة، بأن مجموعات موالية لـ"حزب الله" اللبناني أطلقت صاروخين من الأراضي السورية تجاه الجولان.