السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تتخبط.. طائرات الاحتلال تستهدف مناطق متفرقة فى سوريا

سوريا
سوريا

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، وتعمل إسرائيل على استفزاز الدول المجاورة كلبنان وسوريا من خلال قصف مناطق متفرقة في دمشق وجنوب لبنان.

وللمرة الثانية خلال ليلة واحدة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق، هو الثاني في أقل من ساعة.

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خارجية سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تعكس نهج الاحتلال فى القتل والتدمير

وأضافت أن القصف أسفر عن وقوع خسائر مادية، حيث استهدف عددًا من النقاط بمحيط دمشق.

ومساء الخميس، ذكر التليفزيون الرسمي السوري، أن إسرائيل استهدفت محيط العاصمة دمشق، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

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سيناريوهات رد إيران على اغتيال إسرائيل قيادى الحرس الثورى فى سوريا

من جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت هجومًا جويًا من اتجاه الجولان، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري القول، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية.

وزارة الخارجية السورية تدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته لتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق تعكس نزعة متأصلة لدى الاحتلال لمتابعة نهج القتــل والتدمير الذي يمارسه.

وأضافت، خلال تصريحات، عرضتها "القاهرة الإخبارية": "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ودول عربية أخرى تظهر أهداف الاحتلال بالتوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين".

ودعت الخارجية السورية مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

فيما تعمل إيران على الرد على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في دمشق، الذى أسفر عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني موسوي قبل أيام، وتعهدت الخارجية الإيرانية بالرد محذرة قوات الاحتلال من الرد في الوقت المناسب.

إسرائيل لبنان سوريا دمشق الدفاعات الجوية السورية

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