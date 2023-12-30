مدبولى: التوافق مع القطاع الخاص والمصنعين على تسعير عادل للمنتجات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا موجودون هنا فى مدينة أكتوبر الجديدة، وقبلها كنا في مدينة السادات، نتابع بشكل مستمر سير أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ وحدات منخفضي الدخل.

وتابع رئيس الوزراء، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عقب تسليم العقود أن الحلم الذي أطلقه الرئيس قبل سنوات بتنفيذ مليون وحدة إسكان، أصبح واقعًا اليوم، تم تنفيذه، وهناك عمل بشكل مستمر لضمان استدامة طرح هذه الوحدات.

وأضاف أن هذا المشروع هو أعظم مشروع فى تاريخ مصر الحديث، وهو يحقق حلم كل أسرة بالحصول على وحدة مناسبة، رغم ظروفهم الاجتماعية، ومستوى الجودة التى ينفذ بها هذا المشروع لا يختلف عليها أحد.

وأضاف: وجهت وزير الاتصالات بمد شبكة المحمول، والكهرباء أيضًا بها بعض المشاكل ستحل سريعًا

هذا المشروع لا أحد يختلف على أهميته.

وتابع أنه هنا ليعلن قرارات مهمة تم توقيعها اليوم، منها قرار خاص بالسلع، شكلت لجنة تضم عددًا من الجهات المعنية، هدفها وضع آلية واضحة جدًا بالتوافق مع القطاع الخاص والمصنعين على تسعير عادل للمنتجات، وهي أساس لضمان أسعار السلع المحددة، حتى نضمن وصولها بالسعر المعلن وليس بأضعافه.

السكر الأرز وزيت الخليط والمكرونة والجبن الأبيض وبموجب إعلانها تخضع للبند ٨ من قانون جهاز حماية المستهلك، وطالما أعلنها رئيس الوزراء سلعة استيراتيجية، وجهنا وزارة العدل بتغليظ العقوبات،

نهدف إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة دون أي ممارسات غير محمودة،

السيد وزير التموين أصدر قرارًا بتشكيل لجنة سنتابع بشكل أسبوعي.

صدر قرار من وزير التموين بتشكيل لجنة برئاسة مركز المعلومات، تحصل على معلومات عن كميات الإنتاج من المصانع أسبوعيًا، بهدف عرض موقف وآليات ضمان عدم حدوث أي أزمة.

اتفقنا على مراجعة التسعير شهريًا، وفى حال أي زيادة سيكون بالتوافق معنا، وهي مرحلة أولى لمدة ٦ أشهر، وإذا احتجنا إضافة سبع أخرى سنقوم بذلك.

الأهم أننا لا نتدخل فى التسعير وكل ما يهمنا أن تصل السلع بأسعار عادلة.

نحن أكثر من ١٠٠ مليون مواطن، وهناك مئات الآلاف من منافذ البيع، وأدعو أي مواطن أن يبلغ الدولة في حال وجد أسعارا غير المعلمة.

هناك لجنة فى كل محافظة، للتأكد من سير المنظومة بالشكل المرجو، وهناك رسالة من الدولة فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة.