السجن المؤبد للمتهمين بسرق "ميكانيكى" فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين، بعد اتهامهما في سرقة ميكانيكي بالإكراه.



بلاغ بسرقة شخص بالإكراه.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 25612 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته ليلا تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

توصلت التحقيقات، إلى أنه حال تواجد المجني عليه "م.ا.ث" ميكانيكي، ليلا بمنطقة مدينة أكتوبر شاطئ النخيل، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه إرشاده عن أحدي المناطق، فقام المتهم الأول "م.س.ال"، عامل باستدراجة إلى منطقة نائية، وحال ذلك قام المتهم الثاني "م.س.م" عامل، من تتبعهما وما إن ظفرا به، حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض على رقبته مهددًا إياه، وقام المتهم الثاني بالإمساك به وتفتيشه، مما بث الخوف في نفسه، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول والمبالغ المالية التي بحوزته كرهًا عنه، وتركاه وفرا هاربين وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، والقبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.