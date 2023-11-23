المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة صاحب محل بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من عامل وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهما باستعراض القوة والسرقة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى.

بلاغ بسرقة شخص بالاكراه

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14880 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته والتعدى عليه داخل المحل خاصته بدائرة القسم.

التحريات: المتهمان أشهرا سلاحا أبيض في وجه المجني عليه

وكشفت التحقيقات عن أنه حال تواجد المجني عليه " خ.ب.ع"، صاحب محل أسماك، داخل المحل خاصته، حضر المتهمان " ي.ا.ع" عامل و" أ.ه.ا" عاطل، شاهرين أسلحتهم البيضاء سكاكين في مواجهته ملوحين بالعنف ومهددين به قبله، وحال منعهم تعدي عليه المتهم الأول مستخدمًا السلاح الأبيض وأحدث به إصابته وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لتصدر حكمها الأخير.