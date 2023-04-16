الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل سرق مستخلصًا بالإكراه فى الإسكندرية

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى بالسجن المشدد غيابيًا 10 سنوات لعاطل متورط في سرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33632 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، بقيام المتهم بسرقة المجني عليه "م. ع. ص" تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، عن أنه بتاريخ الواقعة، تقابل المجني عليه "م. ع. ص" مساعد مستخلص، مع المتهم "ع. ع. ج" حاصل علي دبلوم، لإنهاء بعض إجراءات عمل تتعلق بمستخلصات جمركية، وما أن دلف المتهم لسيارة المتهم، حتى طلب منه المبلغ المالي المتفق عليه وقدرة 23 ألف جنيه.

وعقب تحصله على المبلغ، أشهر سلاحًا أبيض مهددًا إياه باستخدامه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي كرهًا عنه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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