قطر: حماس مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن

قال وسطاء قطريون، اليوم الجمعة، لإسرائيل إن حماس "وافقت من حيث المبدأ" على استئناف المحادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة أسابيع، بحسب تقرير.

ونقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن الوسطاء القطريين نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حماس "توافق من حيث المبدأ" على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

إطلاق سراح حوالي 40 رهينة

ويقول التقرير، إن الصفقة ستتضمن إطلاق سراح حوالي 40 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس مقابل بضعة أسابيع من وقف إطلاق النار وشروط أخرى.

وستتمحور المحادثات حول اقتراح قدمه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قبل بضعة أسابيع خلال لقاء مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الله.

وتضمن هذا الاقتراح إطلاق سراح نحو 40 رهينة محتجزين في غزة، بينهم نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وفي المقابل، ستوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة لمدة أسبوع أو أسبوعين، وتطلق سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وقال مسؤول إسرائيلي إن الرسالة القطرية لا تزال أولية للغاية لكنه وصفها بأنها تطور إيجابي.

وتابع: لقد انتقلنا من حالة الجمود إلى حالة شديدة البرودة، وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إن إسرائيل لم تتلق بعد اقتراحًا مفصلًا من القطريين وتنتظر سماع المزيد من التفاصيل.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب ما قالت إنها أعمال "إبادة جماعية" في غزة.

وفي طلبها يوم الجمعة، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة أو قصيرة الأجل تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لإسرائيل "حقوق الشعب الفلسطيني".

ورفضت إسرائيل هذا الاتهام، حيث ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية اللوم على حماس في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال استخدامهم كدروع بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم.