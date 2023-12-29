ضياء رشوان: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر فى اليوم الـ84 من العدوان على غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في اليوم الـ 84 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازر غاشمة على القطاع، ورغم أن مدارس "الأونروا" فتحت أبوابها أمام الناجين، إلا أنها لم تسلم من الهجوم على العاملين بها وقتلهم، فبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فقد تم قتل جيش الاحتلال أكثر من 113 عاملًا بمدارس "الأونروا" أثناء الحرب على غزة.

وأضاف رشوان، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أيضا النار على قافلة تابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة، كما أن حصيلة الشهداء في القطاع تجاوزت 21 ألفا و300 فلسطيني، وتجاوز عدد الجرحى 55 ألف جريحا.