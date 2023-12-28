الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب المصريين: القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياة طلابنا بالسودان

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد

قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، إن القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا في الحفاظ على حياة الطلاب المصريين العالقين في السودان حتى عودتهم سالمين لمصر، لافتًا إلى أن جهود الأجهزة المعنية في مصر ومؤسسات الدولة تؤكد القدرة المصرية على حماية المواطنين في الداخل والخارج.  

وأوضح "السيد" في بيان له، أن إجلاء الطلاب المصريين وأولياء أمورهم من مدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة السودانية التى شهدت اشتباكات في الأيام الماضية يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن مواطنيها في أي وقت ومكان، وتبذل كل ما لديها من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة مشكلة الطلاب المصريين في السودان وأعادتهم في وقت محدود، كما استطاعت قبل ذلك من إجلاء عدد كبير من المصريين المقيمين في السودان وإنقاذ الطلاب المقيمين بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بأمان، مؤكدًا أن أجهزة الدولة نفذت ذلك في خطة مُحكمة ومدة زمنية قصيرة، مما يعكس نجاح الدولة في الحفاظ على مواطنيها في كل الأزمات التي مرت علينا.

المستشار خالد السيد حزب المصريين السودان الاجهزه الطلاب المصريين

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