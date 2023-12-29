لا يفوتك هذا المساء|"الصحة": لا قلق من متحور "كورونا".. وأكبر هجوم جوي روسي بأوكرانيا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«الصحة»: لا قلق من متحور «كورونا»

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود قلق من المتحور الجديد لفيروس «كورونا» المسمى «JN.1»، بعد تسجيل مصر رسميًا إصابتين به. وقال «عبدالغفار»، لـ«الدستور»: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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القاهرة الإخبارية| بريطانيا أرسلت 200 صاروخ دفاع جوى لأوكرانيا

أفاد نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة المتحدة أعلنت إرسالها نحو 200 صاروخ دفاع جوي بريطاني الصنع لأوكرانيا من أجل حربها مع روسيا.وأكد مسئولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجوما يعد واحدا من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا اليوم الجمعة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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سقوط الممرض المتهم بقتل جزار طعنا بالسكين بالبحيرة

كشف جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (جزار- مقيم بدائرة القسم ) وبسؤال شقيقته اتهمت (ممرضا- مقيما بدائرة القسم) بالتعدى على شقيقها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وعللت ذلك لخلافات حول الجيرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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31 قتيلا فى أكبر هجوم جوى روسى على أوكرانيا منذ بدء الحرب

قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما يعد واحدا من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا اليوم الجمعة منذ بدء الحرب مما أسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 120، مع استهداف بنايات سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب البلادوقسما للولادة في الشرق.وقالت بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي، إن جسما طائرا مجهولا دخل المجال الجوي لمسافة حوالي 40 كيلومترا.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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موديست.. «لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت»

قاد الفرنسى أنتونى موديست الأهلى للتتويج ببطولة كأس السوبر المصرى، للمرة الـ١٤ فى تاريخ «القلعة الحمراء»، عقب الانتصار على مودرن فيوتشر فى المباراة النهائية بنتيجة ٤-٢. ومنذ انضمامه إلى الأهلى، عانى «موديست» كثيرًا بسبب ضعف حالته البدنية، وتعرض لانتقادات كبيرة من قبل الجمهور، لكنه بشكل مفاجئ للجمهور والمحللين، كان أحد أهم رجال البطولة الأهلاوية.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الهلال يفوز على الفيحاء ويعزز صدارته للدوري السعودي

عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على أبها 4 / 3. وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين. قراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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متحور كورونا الجديد.. ماذا نعرف وما لا نعرفه عن JN.1؟

مع ارتفاع معدلات الإصابة بـ كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، سرعان ما أصبح متغير جديد شديد التحور يسمى JN.1 هو السلالة السائدة على الصعيد العالمي، ويمثل متغير أوميكرون الفرعي سريع الانتشار الآن ما يقرب من نصف جميع الحالات، ومن المتوقع أن يستمر في تأجيج العدوى خلال موسم الشتاء.لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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