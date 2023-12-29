السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

31 قتيلا فى أكبر هجوم جوى روسى على أوكرانيا منذ بدء الحرب

هجوم جوي روسي على
هجوم جوي روسي على أوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما يعد واحدا من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا اليوم الجمعة منذ بدء الحرب مما أسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 120، مع استهداف بنايات سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب البلادوقسما للولادة في الشرق.

وقالت بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي، إن جسما طائرا مجهولا دخل المجال الجوي لمسافة حوالي 40 كيلومترا قبل العودة إلى أوكرانيا خلال أقل من ثلاث دقائق. ولم يصدر تعليق فوري من موسكو وقال حلف شمال الأطلسي إنه ما زال "يتوخى الحذر".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الضخم الذي يأتي في نهاية العام يظهر أنه لا ينبغي أن يكون هناك "حديث عن هدنة" مع الكرملين في وقت تخيم فيه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم الغربي الحيوي لكييف.

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