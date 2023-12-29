السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الصحة»: لا قلق من متحور «كورونا»

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود قلق من المتحور الجديد لفيروس «كورونا» المسمى «JN.1»، بعد تسجيل مصر رسميًا إصابتين به. وقال «عبدالغفار»، لـ«الدستور»: «الوزارة تتابع عن كثب ما يحدث فى إطار انتشار وتحور فيروس كورونا، وقطاع الطب الوقائى وفرق الترصد البيئى تعمل بكامل طاقتها لمواجهة ومعرفة طبيعة المتحورات الجديدة التى تظهر». وطالب متحدث «الصحة» المواطنين بتوخى الحذر فى التعاملات اليومية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتقال فيروس «كورونا»، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وتعقيم الأيدى باستمرار.

مواد متعلقة

انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خلال الربع الأول من 2024

عاجل.. "الصحة" موصية بالعودة للإجراءات الاحترازية: لا قلق من متحور كورونا الجديد

"الصحة" تنظم ورشة عمل لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات

5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

وزارة الصحة: مصر قادرة على أن تكون أول دولة تطلق «السندات الخضراء» فى تمويل القطاع الصحى

اليوم الـ58 بعد المائة.. مبادرة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 51 مليونًا و516 ألف خدمة مجانية

إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

إطلاق "مؤشر صحة مصر" لقياس جودة الرعاية داخل المستشفيات

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة