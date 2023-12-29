«الصحة»: لا قلق من متحور «كورونا»

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود قلق من المتحور الجديد لفيروس «كورونا» المسمى «JN.1»، بعد تسجيل مصر رسميًا إصابتين به. وقال «عبدالغفار»، لـ«الدستور»: «الوزارة تتابع عن كثب ما يحدث فى إطار انتشار وتحور فيروس كورونا، وقطاع الطب الوقائى وفرق الترصد البيئى تعمل بكامل طاقتها لمواجهة ومعرفة طبيعة المتحورات الجديدة التى تظهر». وطالب متحدث «الصحة» المواطنين بتوخى الحذر فى التعاملات اليومية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتقال فيروس «كورونا»، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وتعقيم الأيدى باستمرار.