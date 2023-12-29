الهلال يفوز على الفيحاء ويعزز صدارته للدورى السعودى

عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على أبها 4 / 3.



وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.



وفي الشوط الثاني سجل الهلال الهدف الأول عن طريق علي البليهي في الدقيقة 86، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.



ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام النصر، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي المباراة الثانية، فاز الرائد على أبها 4 / 3.



وسجل أهداف سجل أهداف الرائد خالد السبيعي ومحمد فوزي وكريم البركاوي وعمر جونزاليس في الدقائق 21 و46 و50 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



في المقابل سجل أهداف أبها حسن هاشم العلي (هدفين) في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيان نوجويرا في الدقيقة 67.



ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادي بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024 / 2025.

وكشف بيان نشره الاتحاد السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن الاشتراطات اللازمة على الاندية تتضمن تسجيل ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.



كما تتضمن الاشتراطات تسجيل لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.



كما تضمنت الشروط استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف "مواليد المملكة العربية السعودية" على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.



كما يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية "ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي"، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.



ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.