السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يفوز على الفيحاء ويعزز صدارته للدورى السعودى

الهلال والفيحاء
الهلال والفيحاء

عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على أبها 4 / 3.

وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال الهدف الأول عن طريق علي البليهي في الدقيقة 86، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام النصر، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الرائد على أبها 4 / 3.

وسجل أهداف سجل أهداف الرائد خالد السبيعي ومحمد فوزي وكريم البركاوي وعمر جونزاليس في الدقائق 21 و46 و50 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل أهداف أبها حسن هاشم العلي (هدفين) في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيان نوجويرا في الدقيقة 67.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

اقرأ أيضا.. السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى

السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادي بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024 / 2025.

وكشف بيان نشره الاتحاد السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن الاشتراطات اللازمة على الاندية تتضمن تسجيل  ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

كما تتضمن الاشتراطات تسجيل لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

كما تضمنت الشروط استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف "مواليد المملكة العربية السعودية" على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

كما يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية "ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي"، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.

ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.

الهلال الفيحاء السعودي مباراة الهلال والفيحاء السعودي الدوري السعودي 2023 الرائد أبها

مواد متعلقة

السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى

يتصدرهم كريستيانو.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة